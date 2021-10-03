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مدافع بروسيا مونشنجلادباخ يتحدث عن مفاوضات برشلونة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 04:08 ص
ماتياس جينتر
ماتياس جينتر
علي خلاف
تحدث ماتياس جينتر، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، عن حقيقة مفاوضات مسؤولي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا لضمه في الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

تصريحات ماتياس جينتر

وقال مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بروسيا مونشنجلادباخ في تصريحات صحفية عن حقيقة مفاوضات برشلونة الإسباني لضمه: "ليس من المفترض أن أقيم وضع برشلونة".

وأكمل المدافع الدولي لمنتخب ألمانيا: "لا أجد في ذلك احتراما لمونشنجلادباخ، حيث لا يمكنني التحدث عن هذه التكهنات وأنا أرتدي هذا القميص".

وأردف عن مستقبله مع النادي الألماني: "في الحقيقة، لم يقدم لي النادي عرضا من أجل تجديد التعاقد، فأنا على علم بالأوضاع الصعبة التي تعيشها جميع الأندية بسبب جائحة كورونا.. لذا يجب أن ننتظر لنرى ما سيحدث".

وأتم جينتر مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بروسيا مونشنجلادباخ تصريحاته موضحا إمكانية استمراره في ملعب بوروسيا بارك لفترة أطول، عبر التوقيع على عقد جديد.

الكلمات المفتاحية

مونشنجلادباخ ماتياس جينتر رياضة برشلونة

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