تعرف على اختصاصات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

تعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.

وتستعرض "الفجر" اختصاصات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي: - تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

- الاتصالات السلكية واللاسلكية.

التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- البريد.

- أمن الفضاء المعلوماتى.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.