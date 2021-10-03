Advertisements

قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 04:37 ص
علي معلول
علي معلول
علي خلاف
أنهى مسؤولو النادي الأهلي ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة.

تمديد عقد علي معلول في الأهلي

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن توصل مسؤولي النادي الأهلي لاتفاق مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول بشأن جميع الأمور الخاصة بفترة التعاقد والمقابل المادي.

وتابع المصدر أن الأهلي اتفق مع علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر على تمديد عقده لمدة موسمين من المارد الأحمر، بخلاف الموسم المتبقي.

وأتم المصدر موضحا أن علي معلول وافق على عرض مسؤولي النادي الأهلي بالحصول على مليون و100 ألف دولار فى الموسم الواحد مع تعويضه بحملة إعلانية.

الكلمات المفتاحية

علي معلول رياضة تجديد معلول الغل الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

الأرصاد العمانية تكشف تفاصيل تعرض السلطنة لـ"إعصار شاهين"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

نجمي الدوري الانجليزي على ردار ريال مدريد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 5 ساعات

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

مدافع بروسيا مونشنجلادباخ يتحدث عن مفاوضات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

روديجير يحسم مستقبله مع تشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

بوكيتينو يفجر مفاجأة كبرى بشأن حارس باريس الأساسي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل - نجم الأهلي ينهي اتفاقه مع الزمالك

حقيقة وجود شرط جزائي في عقد نجم الأهلي

تفاصيل عرض الأهلي لتمديد عقد علي معلول

الأهلي ينهي اتفاقه مع علي معلول لتجديد عقده

عاجل - الأهلى يزف بشري سارة لجماهيره

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد "النفاثة"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

06:05 م

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

11:32 م

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

12:26 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements