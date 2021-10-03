قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

أنهى مسؤولو النادي الأهلي ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة.





تمديد عقد علي معلول في الأهلي





كشف مصدر بالنادي الأهلي عن توصل مسؤولي النادي الأهلي لاتفاق مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول بشأن جميع الأمور الخاصة بفترة التعاقد والمقابل المادي.





وتابع المصدر أن الأهلي اتفق مع علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر على تمديد عقده لمدة موسمين من المارد الأحمر، بخلاف الموسم المتبقي.





وأتم المصدر موضحا أن علي معلول وافق على عرض مسؤولي النادي الأهلي بالحصول على مليون و100 ألف دولار فى الموسم الواحد مع تعويضه بحملة إعلانية.



