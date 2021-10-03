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تشيلسي يوجه أنظاره صوب نجم إيطاليا الأول

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 04:37 ص
تشيلسي
تشيلسي
محمد الدمتناوي
وضع مسؤولو نادي تشيلسي أعينهم على أحد نجوم الدوري الإيطالي، من أجل ضمه بنهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي تشيلسي يخطط للتحرك نحو لورنزو إنسيني، جناح نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي الإيطالي مع نابولي بنهاية الموسم الحالي، ما يمنحه حرية التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل.

ورغم التعاقدات التي أبرمها تشيلسي الصيف الماضي، إلا أن المدرب الألماني توماس توخيل غير سعيد بالقائمة الحالية ويرغب في تعزيزها بنهاية الموسم.

جاء ذلك في ظل التكهنات حول مستقبل الثنائي حكيم زياش وتيمو فيرنر، المرشحين لمغادرة ملعب ستامفورد بريدج في صيف 2022، ما يفتح الباب أمام قدوم إنسيني للنادي اللندني.

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