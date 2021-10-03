مدرب القناة ينتقد قرار انضمام كوكا لمنتخب مصر: لا أعترف به





انتقد علاء عبدالعال، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، قرار كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، بضم أحمد حسن كوكا إلى قائمة المنتخب.





وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مع كامل احترامي، لكني لا أعترف بكوكا، وأتعجب من انضمامه لمنتخب مصر، رغم أنه حصل على فرص عديدة ولم يستغلها".





وتابع، "المبررات التي خرجت باستبعاد قفشة ومحمد شريف من منتخب مصر بسبب الإجهاد البدني أمر غير منطقي، هل أكرم توفيق وطارق حامد لم يتم استهلاكهم بدنيًا؟".





وأشار، "لا أعتقد أن ضياء السيد وراء استبعاد محمد شريف من منتخب مصر، لأنني لا أعتقد أن أي شخص في الجهاز المساعد يستطيع استبعاد محمد شريف وهو يعرف جيدًا تبعات هذا القرار".



