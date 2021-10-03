علاء عبدالعال يرد على وصفه بأنه مدرب دفاعي





أوضح علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، أنه ليس مدرب دفاعي كما يتم وصفه، مشيرًا إلى أنه يحب الطرق الهجومية في كرة القدم، ولكن خامات اللاعبين هي التي تحدد الطريقة.





وأكد عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " كيف يقال عني مدرب دفاعي، وأنا في وقت سابق كنت امتلك حسام باولو، هداف الدوري بـ21 هدفا في فريقي".





وتابع، "مشواري كلاعب لم يكن الأفضل، ولم أكن معروفا بشكل كبير، ولذلك أحمد الله أنني أصبحت من المدربين أصحاب الاسم المميز في الدوري الممتاز".



