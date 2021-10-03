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لقاء سويدان محجبة في مسلسل "أيام وبنعيشها" (صور)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 06:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


تظهر الفنانة لقاء سويدان ضمن أحداث مسلسل "أيام وبنعيشها" بالحجاب حسب شخصيتها التي تجسدها من خلال العمل التي انتهت من تصوير عدد من مشاهده في بيروت.

وتجسد لقاء في العمل شخصية امرأة مصرية تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية.
 
يذكر أن مسلسل "أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم وتدور أحداثه في 45 حلقة فى اطار شعبى للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.
لقاء سويدان محجبة في مسلسل "أيام وبنعيشها" (صور)
لقاء سويدان محجبة في مسلسل "أيام وبنعيشها" (صور)
لقاء سويدان محجبة في مسلسل "أيام وبنعيشها" (صور)
لقاء سويدان محجبة في مسلسل "أيام وبنعيشها" (صور)

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مسلسل محجبة لقاء سويدان دراما ايام وبنعيشها

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