لقاء سويدان محجبة في مسلسل "أيام وبنعيشها" (صور)









تظهر الفنانة لقاء سويدان ضمن أحداث مسلسل "أيام وبنعيشها" بالحجاب حسب شخصيتها التي تجسدها من خلال العمل التي انتهت من تصوير عدد من مشاهده في بيروت.





وتجسد لقاء في العمل شخصية امرأة مصرية تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية.