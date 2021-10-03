نجم مانشستر يونايتد يقترب من الدوري الإيطالي

اقترب الهولندي دوني فان دي بيك، نجم مانشستر يونايتد، من الانتقال لأحد أندية الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن فان دي بيك يبحث طريق الهروب من مانشستر يونايتد، لذا بدأ وكلاؤه في التحدث إلى عدة أندية.





وتابع الموقع، أن إنتر ميلان ويوفنتوس من الأندية التي ترغب بقوة في الحصول على خدمات فان دي بيك في الميركاتو الشتوي المقبل.





ويريد دي بيك الرحيل عن مانشستر يونايتد في صفقة بيع نهائية، لكن الأندية الإيطالية تريد ضمه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.





وأشار الموقع، أن العلاقة القوية بين الهولنديين ماتياس دي ليخت، وفان دي بيك قد تسهل انتقال الأخير إلى صفوف السيدة العجوز.



