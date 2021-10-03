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مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:30 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمد الدمتناوي
أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والصادر بحقه قرار بالإيقاف والاستبعاد من منصبه من وزير الشباب والرياضة موقفه الرسمي والنهائي من خوض انتخابات نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور في فيديو له عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "لن أخذل ملايين من جماهير نادي الزمالك العظيمة ولا أعضاء الجمعية العمومية الذين يطالبونه بالترشح مرة واستعادة منصبه الطبيعي في رئاسة النادي".

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن أن المستشار مرتضى منصور من حقه خوض الانتخابات ولا يوجد ما يمنعه من الترشح على رئاسة النادي.

ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء المقبل لإعلان موقفه من خوض الانتخابات.
حيث كشف مصدر مطلع، أن مرتضى منصور سيترشح رسميًا لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة قوية ستكون مفاجأة للجميع وأنه سوف يعلن ذلك قريبًا.

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مرتضى منصور انتخابات الزمالك

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