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علاء عبد العال: أسعى لتكرار تجربة الداخلية مع القناة بالصعود للممتاز

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:41 ص
علاء عبد العال
علاء عبد العال
أمل الحلفاوي


أكد علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، أنه يسعى إلى تكرار تجربة الداخلية بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز.

وقال علاء عبدالعال في تصريحاتتليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "نطمح في الصعود بنادي القناة للدوري الممتاز، وهو طموح مشروع".

وتابع، "لم أوافق على تدريب أي فريق بالممتاز ب إلا بتروجيت والقناة، وأهدف لتكرار تجربة الداخلية والصعود بفريق للدوري الممتاز".

وأكد، "لم أفهم سبب رحيلي عن أسوان رغم أننا كنا نسير بشكل جيد، واللاعبين نفسهم قالوا، لو علاء عبد العال استمر معنا لما هبطنا، القرار كان مفاجئ ولكن استقبلته بصدر رحب".

الكلمات المفتاحية

علاء عبد العال اوضة اللبس الداخلية

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