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ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 06:01 ص
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مباريات اليوم الأحد من عمر البطولة.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب الوصافة فريق أنتر ميلان.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

1- نابولي 18 نقطة
2- الانتر 17 نقطة
3- ميلان 16 نقطة
4- روما 12 نقطة
5- فيورنتينا 12 نقطة
6- لاتسيو 11 نقطة
7- اتلانتا 11 نقطة
8- يوفنتوس 11 نقطة
9- إمبولي 9 نقاط
10- تورينو 8 نقاط
11- بولونيا 8 نقاط
12- ساسولو 7 نقاط
13- اودينيزي 7 نقاط
14- هيلاس فيرونا 5 نقاط
15- سامبدوريا 5 نقاط
16- جنوى 5 نقاط
17- فينيسيا 5 نقاط
18- سبيزيا 4 نقاط
19- ساليرنيتانا 4 نقاط
20- كالياري 3 نقاط
وعلى الجانب الآخر، اليكم هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد مباريات اليوم السبت في الجولة السابعة
1- شيرو ايموبيلي – لاتسيو – (6) أهداف.
2- إدين دجيكو – انتر ميلان – (5) أهداف.
3- لاوتارو مارتينيز – انتر ميلان – (5) أهداف.
4- فيكتور أوسيمين – نابولي – (4) أهداف.
5- جوردان فيرتو – روما – (4) أهداف.
6- ماتيا ديسترو – جنوى – (4) أهداف.
7- جواو بيديو غلفاو – كالياري – (4) أهداف.
8- دوشان فلاهوفيتش – فيورنتينا – (4) أهداف.
9- ماركو ارناوتوفيتش – بولونيا – (3) أهداف.
10- ابراهيم دياز – ميلان – (3) أهداف

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وفنتوس الهدافين الدوري الايطالي

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