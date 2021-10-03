كريم حسن شحاتة يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي على أعتاب رقم تاريخي بعد الاتفاق على تجديد عقده مع ناديه مقابل 1.5 مليون دولار سنويا.





وتابع شحاته في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، أن معلول سيصبح ثان اغلي لاعب على مستوي الراتب في تاريخ الدوري المصري بعد فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق، والذي كان يتقاضي 1.7 مليون دولار سنويا في الزمالك.





وأضاف شحاته، أن معلول سيصبح اغلي لاعب في الدوري حاليا خاصة بعد رحيل ساسي للدحيل القطري والذي كان قد دخل ايضا في مفاوضات مع معلول بطلب منه عدم التجديد للأهلي ليتم ضمه مجانا في الموسم بعد القادم، إلا ان رغبة اللاعب الأولي هي الاستمرار في الأهلي.





وكان مسئولو المارد الأحمر يحاولون تجديد تعاقد نجم الفريق خلال الفترة المقبلة بناءاً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في الحفاظ على قوام الفريق في المرحلة المقبلة.



