Advertisements

ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 06:30 ص
الدوري الاسباني
الدوري الاسباني
غدي أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مباريات اليوم الأحد من عمر البطولة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الليجا برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الوصيف، وذلك عقب انتصار الروخيبلانكوس على ضيفه برشلونة، بهدفين مقابل لا شيء، مساء أمس.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-

1 – ريال مدريد – 17 نقطة
2 – أتلتيكو مدريد – 17 نقطة
3– ريال سوسيداد – 16 نقطة
4 – إشبيلية – 14 نقطة
5 – أوساسونا – 14 نقطة
6 – رايو فاييكانو – 13 نقطة
7- أتلتيك بيلباو – 13 نقطة
8 – فالنسيا – 12 نقطة
برشلونة – 12 نقطة– 9
10 – ريال بيتيس – 12 نقطة
11 – ريال مايوركا – 11 نقطة
12– فياريال – 8 نقاط
13 – سيلتا فيجو – 7 نقاط
14 – قادش – 7 نقاط
15 – إسبانيول – 6 نقاط
16 – إلتشي – 6 نقاط
17 – ليفانتي – 4 نقاط
18– غرناطة – 3 نقاط
19 – ديبورتيفو ألأفيس – 3 نقاط
20 – خيتافي – لا يوجد نقاط

وعلى الجانب الآخر، إليكم هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1 – كريم بنزيما - 8 أهداف.
2 – فينيسيوس جونيور – 5 أهداف.
3 – ميكيل أويارزابال – 5 أهداف.
4 – لويس سواريز– أربعة أهداف.
5 – أنخيل كوريا– ثلاثة أهداف.
6 – إيريك لاميلا – ثلاثة أهداف
7 – ماركو أسينسيو – ثلاثة أهداف.
8- كارلوس سولير – ثلاثة أهداف.
9 – يوسف النصيري – ثلاثة أهداف.
10 – راداميل فالكاو – ثلاثة أهداف
11 – ممفيس ديباي – ثلاثة أهداف
12 – ويليان خوسيه – ثلاثة أهداف

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري الاسباني الدوري الاسباني

أخبار تهمك

الأرصاد العمانية تكشف تفاصيل تعرض السلطنة لـ"إعصار شاهين"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

روديجير يحسم مستقبله مع تشيلسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل مباريات اليوم الأحد

منذ ساعة الا ربع

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 20 ساعة

بوكيتينو يفجر مفاجأة كبرى بشأن حارس باريس الأساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 7 ساعات

كريم حسن شحاتة يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات الجمعة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

أتليتكو في الصدارة.. ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الأربعاء

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

05:30 ص

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

06:05 م

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

11:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements