ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل مباريات اليوم الأحد

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مباريات اليوم الأحد من عمر البطولة.





ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الليجا برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الوصيف، وذلك عقب انتصار الروخيبلانكوس على ضيفه برشلونة، بهدفين مقابل لا شيء، مساء أمس.





وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-





1 – ريال مدريد – 17 نقطة

2 – أتلتيكو مدريد – 17 نقطة

3– ريال سوسيداد – 16 نقطة

4 – إشبيلية – 14 نقطة

5 – أوساسونا – 14 نقطة

6 – رايو فاييكانو – 13 نقطة

7- أتلتيك بيلباو – 13 نقطة

8 – فالنسيا – 12 نقطة

برشلونة – 12 نقطة– 9

10 – ريال بيتيس – 12 نقطة

11 – ريال مايوركا – 11 نقطة

12– فياريال – 8 نقاط

13 – سيلتا فيجو – 7 نقاط

14 – قادش – 7 نقاط

15 – إسبانيول – 6 نقاط

16 – إلتشي – 6 نقاط

17 – ليفانتي – 4 نقاط

18– غرناطة – 3 نقاط

19 – ديبورتيفو ألأفيس – 3 نقاط

20 – خيتافي – لا يوجد نقاط





وعلى الجانب الآخر، إليكم هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-





1 – كريم بنزيما - 8 أهداف.

2 – فينيسيوس جونيور – 5 أهداف.

3 – ميكيل أويارزابال – 5 أهداف.

4 – لويس سواريز– أربعة أهداف.

5 – أنخيل كوريا– ثلاثة أهداف.

6 – إيريك لاميلا – ثلاثة أهداف

7 – ماركو أسينسيو – ثلاثة أهداف.

8- كارلوس سولير – ثلاثة أهداف.

9 – يوسف النصيري – ثلاثة أهداف.

10 – راداميل فالكاو – ثلاثة أهداف

11 – ممفيس ديباي – ثلاثة أهداف

12 – ويليان خوسيه – ثلاثة أهداف



