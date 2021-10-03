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مفاجأة تهدد إقامة انتخابات الزمالك في موعدها

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 06:30 ص
حسين لبيب
حسين لبيب
محمد زويد
كشف الإعلامي كريم حسن عبر برنامج "كورة كل يوم" مستند الخطاب المرسل من جانب الجهة الإدارية لنادي الزمالك بتأجيل انتخابات نادي الزمالك.

وتضمن الخطاب المرسل من الجهة الإدارية بضرورة تنقية العضويات قبل الدعوى لعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك

وفي سياق آخر، أكد حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، إن هناك أكثر من 90 الف عضوية تحتاج للتنقية قبل الدعوة للانتخابات.

وقال السمري: "اللجنة التي تدير الزمالك حريصة على إقامة الانتخابات في أسرع وقت، ويجب أن يترشح حسين لبيب في الانتخابات بعد ما قدمه في الفترة الماضية".

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