Advertisements

نجم برشلونة يوجه رسالة للزمالك

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 06:39 ص
برشلونة كرة اليد
برشلونة كرة اليد
محمد زويد
أكد علي زين، لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة اليد، إن البارسا منظومة كبيرة، مشيرا إلى أنه يحاول قد المستطاع التأقلم بشكل سريع مع الفريق.

وقال علي زين في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "مباراة الزمالك قوية للغاية، وسعيد بوجود فريق مصري في مونديال الأندية".

وتابع: "نحاول في برشلونة تحقيق كل البطولات التي نشارك بها، وهدفنا حاليا هو التتويج بلقب كأس العالم للأندية".

وكان على زين قد كتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك أنهم يتطلعون لمواجهة الزمالك في بطولة كأس العالم لكرة اليد.

الكلمات المفتاحية

قناة الحياه علي زين رياضة اخبار الرياضية

أخبار تهمك

قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل مباريات اليوم الأحد

منذ أقل من ساعة

كريم حسن شحاتة يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بوكيتينو يفجر مفاجأة كبرى بشأن حارس باريس الأساسي

منذ حوالي 4 ساعات

روديجير يحسم مستقبله مع تشيلسي

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد العمانية تكشف تفاصيل تعرض السلطنة لـ"إعصار شاهين"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

جريزمان يوجه رسالة مؤثرة إلى برشلونة

برشلونة يوجه رسالة لـ نيمار: إفعل ما بوسعك للرحيل عن باريس !

برشلونة يوجه رسالة أخيرة لـ"نيمار"

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي

سواريز يوجه رسالة لإدارة برشلونة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

05:30 ص

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

06:05 م

ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل مباريات اليوم الأحد

06:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements