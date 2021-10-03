نجم برشلونة يوجه رسالة للزمالك

أكد علي زين، لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة اليد، إن البارسا منظومة كبيرة، مشيرا إلى أنه يحاول قد المستطاع التأقلم بشكل سريع مع الفريق.





وقال علي زين في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "مباراة الزمالك قوية للغاية، وسعيد بوجود فريق مصري في مونديال الأندية".





وتابع: "نحاول في برشلونة تحقيق كل البطولات التي نشارك بها، وهدفنا حاليا هو التتويج بلقب كأس العالم للأندية".





وكان على زين قد كتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك أنهم يتطلعون لمواجهة الزمالك في بطولة كأس العالم لكرة اليد.



