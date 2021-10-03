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تفاصيل تعاقد الأهلي مع ثنائي وادي دجلة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:01 ص
الاهلي
الاهلي
محمود دياب
نجح مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الحصول على خدمات ثنائي نادي وادي دجلة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

أنهت لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى كافة الإجراءات الخاصة بضم ثنائى وادى دجلة كريم الدبيس وأحمد شريف مقابل 16 مليون جنيها للصفقتين.

ومن المنتظر أن ينتظم الثنائي المنضم حديثا إلي صفوف النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية لفريق الشباب خلال الآيام القليلة المقبلة.

ويجيد أحمد شريف اللعب في مركز رأس الحربة، بينما يجيد كريم الدبيس اللعب في مركز الظهير والجناح الأيسر.

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ثنائي وادي دجلة ثنائي دجلة الاهلي

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