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الاتحاد السكندري يعرض نجميه للبيع

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:31 ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
محمود دياب
استقرر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على عرض ثنائي الفريق للبيع، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

قرر مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، عرض الظهير الأيمن كريم يحيى، والمدافع محمد عطوة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعي مسؤولو الفريق السكندري في بيع كريم يحيى ومحمد عطوة، في الفترة الجارية، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 7 أكتوبر الجاري.

وجاء ذلك بعدما خرج ثنائي الاتحاد السكندري من حسابات حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خلال الموسم الكروي الجديد.

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عطوة الاتحاد السكندري

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