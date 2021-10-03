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ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:30 ص
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مباريات اليوم الأحد من عمر البطولة.

إستطاع فريق تشيلسي اعتلاء جدول ترتيب الدوري البريميرليغ، بعد نهاية مباريات أمس السبت من الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، مستغلًا سقوط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع إيفرتون.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1- تشيلسي (16 نقطة)
2- ليفربول (14 نقطة)
3- مانشستر يونايتد (14 نقطة)
4- إيفرتون (14 نقطة)
5- برايتون (14 نقطة)
6- مانشستر سيتي (13 نقطة)
7- وست هام (11 نقطة)
8- أستون فيلا (10 نقاط)
9- أرسنال (10 نقاط)
10- برينتفورد (9 نقاط)
11- وولفرهامبتون (9 نقاط)
12- توتنهام (9 نقاط)
13- ليستر سيتي (7 نقاط)
14- واتفورد (7 نقاط)
15- كريستال بالاس (6 نقاط)
16- ليدز يونايتد (6 نقاط)
17- ساوثهامبتون (4 نقاط)
18- بيرنلي (3 نقاط)
19- نيوكاسل يونايتد (3 نقاط)
20- نوريتش سيتي (نقطة واحدة).

وعلى الجانب الأخر، إليكم هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

محمد صلاح، ليفربول، 5 أهداف.
ميخائيل أنطونيو، وست هام، 5 أهداف.
جيمي فاردي، ليستر سيتي، 5 أهداف.
برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 4 أهداف.
نيل موباي، برايتون، 4 أهداف.
إسمايلا سار، واتفورد، 4 أهداف.
كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.
سعيد بن رحمة، وست هام، 3 أهداف.
دومنيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 3 أهداف.
ساديو ماني، ليفربول، 3 أهدف.

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