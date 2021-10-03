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موعد مباراة برشلونة المقبلة بالجولة التاسعة في الدوري الإسباني

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:31 ص
برشلونة
برشلونة
محمد نادر
عمق أتليتكو مدريد جراح فريق برشلونة بتغلبه عليه بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمعهما على "واندا ميترو بوليتانو" لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

افتتح الفرنسي توماس ليمار، التسجيل لأتليتكو مدريد بحلول الدقيقة 23 من زمن شوط المباراة الأول.

وقبل انتهاء الشوط الأول وتحديداً في الدقيقة 44 أضاف مهاجم برشلونة السابق الأورجواياني لويس سواريز، الهدف الثاني للفريق لتنتهي المباراة بهدفين دون رد لصالح كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني.

بهذه النتيجه ارتفع رصيد "الروخيبلانكوس" إلى النقطة 17 في المركز الثاني في الدوري، فيما توقف رصيد البارسا عند النقطة 12 في المركز التاسع.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة فريق فالنسيا مساء الأحد الموافق 17 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "كامب نو" ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر البطولة.

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