سبب استبعاد كيروش لثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل بعد قرار الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش باستبعاد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، من قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتى ليبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.





ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، إلى أن طريقة لعب كيروش هي السبب في استبعاد محمد شريف، حيث يفضل البرتغالي رأس الحربة الذى يتميز بالقوة البدنية والقدرة على استخلاص الكرات العالية.





كما أكدت المصادر أن طريقة لعب كيروش تعتمد على إرسال الكرات العالية بين قلبى دفاع المنافس، ما يحتاج إلى مهاجم يمتلك القوة البدنية والقدرة على التعامل بشكل جيد مع ألعاب الهواء.





وكان كارلوس كيروش قد قرر ضم أحمد حسن كوكا ومصطفى محمد وعمر مرموش لقائمة المنتخب، فى حين قرر استبعاد محمد شريف.



