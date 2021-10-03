Advertisements

موعد مباراة تشيلسي المقبلة بالجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:01 ص
تشيلسي
تشيلسي
ريهام عبد المحسن

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة تشيلسي المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة تشيلسي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وبرينتفورد يوم السبت 16 أكتوبر 2021 على استاد غريفين بارك معقل برينتفورد وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

موقف تشيلسي وبرينتفورد في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل برينتفورد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط حصدها من 6 مباريات، حيث فاز في مبارتين وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة. ويسعى برينتفورد الصاعد حديثا للبريميرليج للمنافسة بقوة في الدوري والاستمرار فيه في المواسم المقبلة.

في حين يحتل تشيلسي صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة. ويسعى البلوز في الموسم الحالي للتتويج بلقب البريميرليج والمنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا التي توج بها في الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي.

الكلمات المفتاحية

ي دوري أبطال أوروبا موعد مباراة تشيلسي المقبلة تشيلسي

أخبار تهمك

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ يوم

ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل مباريات اليوم الأحد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل تعاقد الأهلي مع ثنائي وادي دجلة

منذ أقل من ساعتين

سبب استبعاد كيروش لثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

منذ أقل من ساعة

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 8 ساعات

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 9 ساعات

قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

كريم حسن شحاتة يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

سبب استبعاد كيروش لثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

08:01 ص

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

06:05 م

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

05:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements