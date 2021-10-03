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عاجل.. السلطات العمانية: إعصار شاهين يبتعد عن العاصمة 80 كيلومترًا

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 06:56 ص
إعصار - أرشيفية
إعصار - أرشيفية
أعلنت السلطات العمانية، أن مركز إعصار شاهين يقترب من السواحل العمانية ويبعد 80 كم عن العاصمة مسقط، لافتة إلى أن سرعة الرياح في الإعصار شاهين تقدر بـ 139 كم في الساعة وارتفاع الموج 12 مترًا.

وتوقعت السلطات العمانية، هطول أمطار غزيرة تتراوح بين 200 – 500 ملم وتؤدي إلى فيضانات الأودية ومجاري السيول.

كان عبدالله راشد الخضوري، رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، قال إن الاعصار المداري الذي يهدد سلطنة عمان اطلق عليه "شاهين"، وتأثيراته غير المباشر بدأت اليوم.

وأشار "الخضوري"، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، إلى أنهم يتوقعون أن تبدأ التأثيرات المباشرة على سلطنة عمان صباح الغد، حيث سيكون هناك كميات هائلة من الأمطار، مؤكدا أنهم في استعداد تام لمواجهة الإعصار.

وأضاف رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، أن ما يقلقهم هو هطول أمطار غزيرة يفوق قدرتهم على استيعابه، مما قد يؤدي إلى وصولها للمنازل، متمنيا أن تسير الأمور على خير.

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عمان بوابة الفجر الفجر إعصار شاهين

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