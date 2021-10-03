Advertisements

من داخل سيارتها.. ياسمين صبري تغازل جمهورها ومتابعيها

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:07 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري


شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت ياسمين صبري، من داخل سيارتها بإطلالة صيفية مرتدية فستانا منقوش بالورود، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

وتعقد الفنانة ياسمين صبري، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد «حلم ليال» المقرر عرضه فى رمضان القادم.

الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري منوعات فن سوشيال ميديا انستجرام

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 21 ساعة

كريم حسن شحاتة يكشف مفاجأة عن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

منذ حوالي 4 ساعات

سبب استبعاد كيروش لثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

منذ أقل من ساعة

ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل مباريات اليوم الأحد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل تعاقد الأهلي مع ثنائي وادي دجلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ يوم

عاجل - الأهلي يتحرك لضم خليفة صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

بالماجنتا ياسمين صبري تغازل جمهورها بأحدث ظهور لها

بصورة من داخل منزلها.. ياسمين صبري تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

'برفقة شقيقتها'.. سارة الشامي تغازل جمهورها عبر إنستجرام

ياسمين صبري تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر إنستجرام

بعد تألقها فى مهرجان الجونة السينمائي.. ياسمين صبري تغازل جمهورها عبر إنستجرام

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

سبب استبعاد كيروش لثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

08:01 ص

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

06:05 م

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

05:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements