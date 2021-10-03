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من داخل سيارتها.. ياسمين صبري تغازل جمهورها ومتابعيها
الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:07 ص
شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.
وظهرت ياسمين صبري، من داخل سيارتها بإطلالة صيفية مرتدية فستانا منقوش بالورود، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
وتعقد الفنانة ياسمين صبري، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبد المعطى للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال المقرر أن تجسدها فى مسلسلها الجديد «حلم ليال» المقرر عرضه فى رمضان القادم.