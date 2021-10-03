من داخل سيارتها.. ياسمين صبري تغازل جمهورها ومتابعيها









شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.





وظهرت ياسمين صبري، من داخل سيارتها بإطلالة صيفية مرتدية فستانا منقوش بالورود، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



