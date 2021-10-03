بإطلالة شبابية.. نادية الجندي تستعرض جمالها ورشاقتها









شاركت النجمة نادية الجندي، جمهورها ومتابعيها جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"









وظهرت نادية الجندي بإطلالة شبابية مرتدية فستان أبيض شبابي يتماشى مع فصل الصيف، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







