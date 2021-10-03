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بإطلالة شبابية.. نادية الجندي تستعرض جمالها ورشاقتها

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 09:12 ص
نادية الجندي
نادية الجندي
ولاء عبد الناصر


شاركت النجمة نادية الجندي، جمهورها ومتابعيها جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت نادية الجندي  بإطلالة شبابية مرتدية فستان أبيض شبابي يتماشى مع فصل الصيف، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر وغيرهم.

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نادية الجندي منوعات فن سوشيال ميديا إطلالة شبابية

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