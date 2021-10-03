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7369 إصابة جديدة بكورونا و614 وفاة في المكسيك

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، تسجيل 7369 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و614 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وقد ارتفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و678980 إصابة والوفيات إلى 278590 منذ بدء الجائحة.

 

ورجحت الحكومة المكسيكية، أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير، كما أشارت بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى بـ 60 في المئة من العدد الرسمي.

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