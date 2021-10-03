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الأهلي يحسم مصير موسيماني

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:30 ص
موسيماني
موسيماني
ريهام عبد المحسن
اتخذ جهاز كرة القدم في الأهلي قراره بشأن ملف تجديد عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.

وتوجد رغبة من جانب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء لتجديد عقد المدير الفني الجنوب إفريقي حتى يقطع الطريق على كل من يتحدث عن إمكانية رحيله بسبب خسارة لقب السوبر المحلى على يد طلائع الجيش.

ويرى محمود الخطيب أن تجديد عقد بيتسو موسيماني يضمن المزيد من الاستقرار في الفريق وسيكون رسالة للمدير الفني الجنوب إفريقي بشأن تمسك الإدارة باستمراره.

ومن المنتظر أن يفتح مجلس إدارة الأهلي ملف التجديد للمدير الفني بيتسو موسيماني في أول اجتماع خلال الأيام المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موسيماني رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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