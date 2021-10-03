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موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 09:11 ص
ليفربول ومانشستر سيتي
ليفربول ومانشستر سيتي
محمد الدمتناوي
يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أنفيلد رود.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يمتلك مانشستر سيتي 13 نقطة في المركز السادس.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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