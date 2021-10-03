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اليوم.. عرض مسرحية "نجوم الظهر" على مسرح مدينة سنبل

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 09:30 ص
محمد صبحي
محمد صبحي
أروي حمدي
 ينطلق الفنان محمد صبحي اليوم أول عرض في مسرحيته الجديدة بعنوان "نجوم الظهر" على مسرح مدينة سنبل كعرض خاص للصحافة والاعلام ويعقب العرض مؤتمرًا صحفيا يديره الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.


ورفعت المسرحية لافتة كامل العدد لمدة أسبوعين قادمين بعد حجز جميع حفلاتها قبل الافتتاح والعرض الخاص اليوم بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام.


وتدور أحداث مسرحية "نجوم الظهر" في إطار كوميدي  تصحبه موسيقية غنائية إستعراضية حية علي المسرح لأول مرة.


كما ويجسد الفنان الكبير محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة نجوم الظهر شخصية مختلفة تماما عما قدمه من قبل في المسرح أو التليفزيون والسينما من حيث الشكل والمضمون، ويظهر في العمل بشارب ويرتدي باروكة من خلال الشخصية التي سيكشف عنها في افتتاح المسرحية.


مسرحية "نجوم الظهر" سميرة عبد العزيز، جيهان قمر، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، كمال عطية، رحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط، داليا حسن، محمد سعيد، مايكل، ليم، محمد شوقي طنطاوي، محمد يوسف، مصطفي يوسف،كتابة وإخراج الفنان محمد صبحي.

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مسرحية نجوم الظهر مدينه سنبل محمد صبحي الفجر الفني

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