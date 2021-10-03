Advertisements

صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المنتظر ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 09:15 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أنفيلد رود.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يمتلك مانشستر سيتي 13 نقطة في المركز السادس.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون، جو جوميز.
خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، كورتيس جونز.
خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني.

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح الاخبار الرياضية اخبار رياضة

أخبار تهمك

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

سبب استبعاد كيروش لثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ أقل من ساعة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 10 ساعات

ليس كيروش.. رضا عبد العال يكشف المسئول عن استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

منذ 19 دقيقة

بن شرقي يكرر سيناريو فرجاني ساسي في الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

منذ حوالي 6 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

منذ 19 دقيقة

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل تعاقد الأهلي مع ثنائي وادي دجلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي

ميعاد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تشكيل ليفربول المتوقع ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

كلوب يستقر على تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في قمة البريميرليج

عاجل.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في البريميرليج

بمشاركة محمد صلاح.. تفاصيل مباراة ليفربول القادمة بالدوري الإنجليزي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

06:05 م

سبب استبعاد كيروش لثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

08:01 ص

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

09:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements