صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المنتظر ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي

يلتقي نادي ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أنفيلد رود.





ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يمتلك مانشستر سيتي 13 نقطة في المركز السادس.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون، جو جوميز.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني.



