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تشكيل مانشستر سيتي المنتظر ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 09:31 ص
ليفربول ومانشستر سيتي
ليفربول ومانشستر سيتي
محمد الدمتناوي
يواجه نادي ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أنفيلد رود.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يمتلك مانشستر سيتي 13 نقطة في المركز السادس.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: روبن دياز، إيمريك لابورت، كايل ووكر، كانسيلو.
خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.
خط الهجوم: رياض محرز، رحيم ستيرلينج، جاك جريليش.

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