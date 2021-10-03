رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن محمد مجدي أفشة نجم الأهلي أفضل بكثير من عبد الله السعيد نجم بيراميدز في الوقت الحالي.





وقال عبد العال عبر برنامج البريمو بقناة ten إن أفشة في الوقت الحالي افضل من اي صانع لعب في مصر وعلى رأسهم عبد الله السعيد.





واضاف:" يجب أن يلعب أفشة ويشارك السعيد في آخر ١٠ دقائق".





وأشار إلى أن محمد شريف مهاجم الأهلي يستطيع المشاركة أساسيا على حساب مصطفى محمد وأي مهاجم في المنتخب الوطني.



