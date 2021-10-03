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وصول طائرة إماراتية إلى كابل تحمل مساعدات للشعب الأفغاني

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
وكالات

وصلت طائرة إماراتية، صباح اليوم الأحد، إلى كابل تحمل مساعدات للشعب الأفغاني ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تنظمه دولة الإمارات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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