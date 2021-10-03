نقل الفنان عبد العزيز مخيون إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

نشر الحساب الشخصي للفنان عبد العزيز مخيون، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، إثر أزمة صحية، حيث أصيب بفيروس كورونا، ولم يكشف أي تطورات حول إصابته.



كما نشر حسابه على "فيسبوك"، "أيها الاعزاء: أي إستفسار بخصوص إصابة الفنان عبدالعزيز مخيون بالكورونا يكون من خلال نقابة المهن التمثيلية ولكم جزيل الشكر".



وعلق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام، "إن الفنان عبد العزيز مخيون أصيب بفيروس كورونا منذ أيام والحمدالله حالته ليست خطرة، وهو حاليا يخضع للعلاج داخل إحدى مستشفيات مدينة الإسكندرية".





وقالت أيضًا الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات لوسائل الإعلام، إنها تتواجد حاليا بالأردن، وعلمت بإصابة الفنان عبد العزيز مخيون بكورونا قبل سفرها ولكن الأعراض خفيفة وكان يعزل نفسه بالمنزل ويتلقى العلاج قبل سفرها.



يذكر أن أخر أعمال الفنان عبد العزيز مخيون، كانت مشاركته في مسلسل "البرنس" الذى كان يعرض في رمضان2019، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوار، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، صفاء الطوخى، رحاب جمال، وإنتاج شركة سينرجي.