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المستشفيات الجامعية تزف بشرى سارة عن الموجة الرابعة من كورونا (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 09:45 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تفاصيل استعدادات مصر للموجة الرابعة من جائحة كورونا.

الموجة الرابعة من جائحة كورونا 
وقال إنه تم الدفع بستة مستشفيات جامعية لتقديم خدمة عزل مصابي كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة في إبريل 2020، ومع تصاعد الموجة وصلت عدد المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل إلى 36 مستشفى.

وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه مع انخفاض الأعداد المستشفيات المخصصة للعزل تقل حتى وصل عددها إلى 16 مستشفى، فضلا عن تخصيص أقسام للعزل تعمل بصفة مستمرة في بعض المستشفيات.

مستشفيات عزل 
وأضاف أنه أصبح لديهم من الخبرة ما يمكنهم من تحويل مستشفى جامعي إلى مستشفى عزل خلال 24 ساعة، لافتا إلى أن حاجة مرضى كورونا لأجهزة التنفس الصناعي أصبحت أقل من الموجات السابقة.

ولفت إلى أن مصر الدولة رقم واحد على مستوى الشرق الأوسط التي قدمت أبحاث عن الكورونا.

الكلمات المفتاحية

مستشفيات عزل كورونا المستشفيات الجامعية

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