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ليس كيروش.. رضا عبد العال يكشف المسئول عن استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 10:01 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
الفجر الرياضي
حمل رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق مسؤولية استبعاد ثنائى الأهلى محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من معسكر المنتخب قبل لقائي ليبيا إلى ضياء السيد.

وقال عبد العال عبر برنامج البريمو بقناة ten إن ضياء السيد المدرب العام للمنتخب كان عليه أن يوضح الرؤية للمدرب كيروش في استبعاد الثنائى.

وأشار إلى أنه لم يخطر بباله أن يتم استبعاد شريف وافشة رغم أنهما من افضل اللاعبين في الدوري.

وأكد أن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك لن يستطيع أداء دور صانع الألعاب موضحا أن المنتخب لم يستفد شيئاً من ودية ليبيريا بدليل استبعاد اغلب اللاعبين بعد المباراة.

وأوضح أنه لا أحد سيرحم كيروش حال إخفاق المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم مؤكدا أنه لو شاهد مباريات المنتخب الماضية أو لقاءات الدوري لن يتخذ هذا القرار.

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ضياء السيد شريف وافشة رضا عبد العال استبعاد افشة

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