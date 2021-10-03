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مركز إعصار شاهين يقترب من السواحل العمانية ويبعد 80 كم عن العاصمة مسقط

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 09:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

قالت السلطات العمانية، اليوم الأحد، إن مركز إعصار شاهين يقترب من السواحل العمانية ويبعد 80 كم عن العاصمة مسقط.

 

وحثت السلطات في سلطنة عمان، آلاف السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء الطوارئ مع استعداد السلطنة لاشتداد العاصفة المدارية شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

 

وتوقعت هيئة الطيران المدني العمانية، اشتداد العاصفة شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة وتوقعت ارتفاع أمواج البحر وحثت المواطنين على الابتعاد عن الأماكن المنخفضة خشية حدوث سيول.

 

وكان "إعصار شاهين"، تسبب في احتجاز مواطنين داخل مركباتهم وقطع طرق رئيسية بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة له.

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