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الرئيس التونسي يخبر ماكرون بالاستعداد لحوار وطني قريبا

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قال مكتب ماكرون إن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حوارا وطنيا سيجري قريبا. وسيكون ذكر سعيد للحوار أول مؤشر له منذ توليه السلطة التنفيذية في يوليو على استعداده للتشاور على نطاق أوسع بشأن إيجاد مخرج للأزمة.

لقد علق البرلمان المنتخب، وتجاهل الكثير من دستور 2014، ومنح نفسه سلطات التشريع بمرسوم، وعيّن رئيسًا جديدًا للوزراء، وقال إنه سيشكل لجنة لتعديل الدستور. وقالت إدارة الإليزيه إن "سعيد أشار إلى أن الحكومة ستتشكل في الأيام المقبلة وأن حوارا وطنيا سيبدأ في أعقابها".

ولم يشر بيان لمكتب سعيد بعد المكالمة إلى أي خطط للحوار - وهي الفكرة التي دفعها لاعبون رئيسيون آخرون في السياسة التونسية لحل الأزمة.

أثار تدخل سعيّد التساؤل عن المكاسب الديمقراطية لتونس منذ ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي. وحث الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ والأحزاب الرئيسية في البرلمان المعلق سعيد على إشراكهم في حوار حول الدستور والنظام السياسي في تونس. وعلى الرغم من أن تدخل سعيد بدا رائجًا بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، فقد نمت المعارضة له في الشهرين منذ ذلك الحين مع عدم وجود خريطة طريق واضحة لإنهاء الأزمة.

عين سعيد يوم الأربعاء نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء وطلب منها تشكيل حكومة بسرعة، لكن من المتوقع أن يكون لها سلطات أقل من رؤساء الحكومات السابقين. وتواجه تونس أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ عندما أقال سعيد الحكومة السابقة في يوليو.

الكلمات المفتاحية

نجلاء بودن ماكرون تونس

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