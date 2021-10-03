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الأرصاد تكشف المناطق المعرضة لسقوط الأمطار اليوم (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 10:02 ص
أمطار
أمطار
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا على معظم أنحاء الجمهورية، حيث بدأنا نشعر بنسمات هواء باردة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، والوقت المتأخر من الليل.

الأرصاد الجوية 
وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا، موضحة أن فصل الخريف مستمر لثلاثة أشهر قادمة، والطقس يكون أكثر من رائع خلال هذه الفترة.

أمطار خفيفة 
ونوهت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية كالإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد، والعريش، ورفح، وتمتد لمحافظات الوجه البحري، ومناطق من القاهرة، ولكن فرص أمطار خفيفة.

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نشرة الأرصاد الوجه البحري الأرصاد أمطار

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