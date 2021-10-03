شيماء سيف تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها



طلبت الفنانة شيماء سيف، الدعاء لوالدتها بعد دخولها المستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية، حيث نشرت عبر خاصية الاستورى عبر حسابها بموقع "انستجرام" قائله: "ادعو لأمى ربنا يشفيها".



كما نشرت عبر خاصية الاستورى أيضًا، صورة لوالدتها من داخل المستشفى وعلقت قائله: "يارب اشفيها وعافيها يارب مليش غيرها يارب".





يذكر أنها تعاقدت على تصوير فيلم الجديد بعنوان "صحراوي صحراوي" مع النجم محمود حميدة، وإنتاج محمد السبكي، تأليف محمد عز، وإخراج وائل احسان.



والجدير بالذكر أن آخر أعمالها الفنينة مشاركتها في بطولة مسلسل "في بيتنا روبورت" الذى حقق نجاحًا كبيرا وتألقت في تجسيدها لشخصية"زومبا"، شاركها البطولة هشام جمال، ليلى زاهر، عمرو وهبه، دلال عبد العزيز، وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدى، وإخراج وليد الحلفاوى.