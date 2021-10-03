الجزائر تهاجم الرئيس الفرنسي وتستدعي سفيرها من باريس

اتهمت الجزائر مستعمرها السابق فرنسا بارتكاب "إبادة جماعية" وأعلنت استدعاء سفيرها من باريس غاضبة مما وصفته بالتعليقات "غير المقبولة" المنسوبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





يأتي التصعيد الحاد في التوترات أيضًا في أعقاب قرار فرنسي بخفض عدد التأشيرات الصادرة للأشخاص في شمال إفريقيا - بما في ذلك الجزائر - لأن الحكومات هناك ترفض استعادة المهاجرين المطرودين من فرنسا. وأعلن مساء السبت في بيان للرئاسة الجزائرية، عن الاستدعاء الفوري لسفير الجزائر من فرنسا "للتشاور".





وقال البيان إن الاستدعاء كان مدفوعا بالتعليقات الأخيرة حول الجزائر التي نُسبت إلى ماكرون. وقالت الرئاسة الجزائرية إن التعليقات ترقى إلى مستوى "التدخل غير المقبول" في الشؤون الجزائرية و"إهانة لا تطاق" للجزائريين الذين ماتوا في محاربة الاستعمار الفرنسي.



