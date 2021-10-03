طقس اليوم في البحرين.. حار نسبيا مع بعض السحب

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 3-10-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا نسبيا مع بعض السحب أحيانا ويكون رطب خلال الليل.





الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.





ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



