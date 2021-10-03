Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الأحد في الدقهلية

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 10:59 ص
لحوم-أرشيفية
لحوم-أرشيفية
محمد كشك
رصدت بوابة "الفجر"، أسعار اللحوم، اليوم الأحد، في السوق المحلي بمحافظة الدقهلية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار اللحوم الكندوز
وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.

سعر كباب الحلة
وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع درجاته يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدي 130-150 جنيها، والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 120-130 جنيها.

الكلمات المفتاحية

أسعار اللحوم في مصر أسعار اللحوم في الدقهلية أسعار اللحوم في الأسواق أسعار اللحوم اليوم أسعار اللحوم

أخبار تهمك

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

رضا عبد العال يكشف سر انهيار برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

ليس كيروش.. رضا عبد العال يكشف المسئول عن استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

منذ أقل من ساعتين

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

سبب استبعاد كيروش لثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الحالي

منذ أقل من ساعة

قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم اليوم الأحد 30-5-2021 في شوادر الدقهلية

أسعار اللحوم اليوم الخميس في الدقهلية

أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الدقهلية

أسعار اللحوم اليوم السبت في الدقهلية

أسعار اللحوم اليوم الأحد في الدقهلية

أسعار اللحوم اليوم الاثنين في الدقهلية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

رضا عبد العال يكشف سر انهيار برشلونة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

12:27 ص

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

06:05 م

قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الحالي

11:02 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements