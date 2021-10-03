Advertisements

"التعليم" تتابع جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:02 ص
وزارة التعليم
وزارة التعليم
مارينا بشارة
تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد المقرر له الأسبوع المقبل، حيث ترصد الوزارة وتتابع انتهاء المدارس من كافة أعمال الصيانة البسيطة من دهانات وتركيب أدوات الإضاءة، مع التنبيه على ضرورة تركيب مراوح جانبية وتلاشى مراوح السقف حرصا على سلامة الطلاب داخل الفصول مع تعقيم المقاعد والفصول، والتأكد من وصول الكتب المدرسية إلى المخازن فى المدارس استعدادا لتسليمها للطلاب فى الأسبوع الأول من العام الدراسى الجديد.

الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا 
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدر كتًابا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/2022. 

الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 
وينص الكتاب الدورى على أنه فى ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021 /2022 والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائى، أنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد، والتى تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.
 
كما ينص الكتاب الدورى على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
 
ويؤكد الكتاب الدورى على الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم (18) بتاريخ 17 8 2021، والكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 22 9 2021؛ بشأن متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.

الكلمات المفتاحية

المدارس العام الدراسي الجديد التعليم

أخبار تهمك

ليس كيروش.. رضا عبد العال يكشف المسئول عن استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

منذ أقل من ساعتين

قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الحالي

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ ساعتين و 27 دقيقة

رضا عبد العال يكشف سر انهيار برشلونة

منذ ساعة و نصف

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

سبب استبعاد كيروش لثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الفيوم يجتمع بقيادات التعليم بالمحافظة بشأن قرارات نظام التعليم الجديد 2021م

"تعليم البحرالأحمر" تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)

وكيل "تعليم الفيوم" يكرم عددا من مدارس شرق للانضباط الإداري

تعليم المنوفية يعلن جدول اختبارات الدور الأول للشهادة الإعدادية

تطعيم العاملين بـ"تعليم القليوبية" بلقاح كورونا (صور)

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مواجهة كورونا والعام الدراسي الجديد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

رضا عبد العال يكشف سر انهيار برشلونة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

12:27 ص

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

06:05 م

قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الحالي

11:02 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements