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قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الحالي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:02 ص
موسيماني
موسيماني
أشرف عبد الناصر
منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لرحيل عدد من اللاعبين عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية.

تعرّف على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الحالي

وقرر موسيماني رحيل كلا من ناصر ماهر ومروان محسن وجونيور أجاي وأحمد رمضان بيكهام، بالإضافة إلى فهد جمعة وسعد سمير ومحمد عبدالمنعم ومصطفى البدري الذي انضم حديثا من الإنتاج لحربي وتمت إعارته لفريق فيوتشر.

ويعود الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للقاهرة صباح اليوم الأحد لقيادة تدريبات المارد الأحمر استعداد لمباراة الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع بطل النيجر يوم 16 أكتوبر الجاري بالنيجر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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