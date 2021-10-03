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تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا تفصيليا تكشف فيه تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 3 من أكتوبر وحتى الجمعة المقبل، وعن تفاصيل البيان إليكم التالي:
 
قالت الأرصد الجوية إنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد أنه يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.
 
وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .
 
وتتوقع هيئة الأرصاد في بيانها، أنه يوجد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .
 
وأوضحت الأرصاد أن البلاد تتعرض لنشاط رياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا. 
 
واليوم الأحد تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة.
 
أما من الاثنين إلى الجمعة، فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

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