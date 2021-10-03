موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بالجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار محبي الكرة الإنجليزية إلى متابعة مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





موقف مانشستر يونايتد و ليستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي





يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول البريميرليج برصيد 14 نقطة حصدها من 7 مباريات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة. ويقود النرويجي أولي جونار سولسكاير أحلام جماهير الشياطين الحمر في استعادة أمجاد السير أليكس فيرجسون والتتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





في حين يحتل ليستر سيتي المركز الرابع عشر في جدول البريميرليج برصيد 7 نقاط، حيث خاض 6 مباريات حتى الآن فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات. ويبذل ليستر سيتي جهوده لإسعاد جماهيره وحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي





من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي يوم السبت 16 أكتوبر 2021 على استاد كينج باور

معقل ثعالب ليستر وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والساعة الخامسة بتوقيت السعودية والساعة السادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



