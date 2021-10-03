بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

بدأت، قبل قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أنه من المقرر إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.





تشكيل اللجان النوعية

وفي الجلسة الثانية اليوم، يتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ويعقب ذلك دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس - الوكيلين - أمناء السر).