مياه دمياط: حملات توعوية للمشاركة المجتمعية ضمن "حياة كريمة"

مياه دمياط

وشملت الحملات العديد من الأنشطة من استطلاعات رأى للعملاء للتعرف على مشاكل المواطنين وقياس أثر المشروع عليهم إضافة إلى حملات طرق الأبواب للوصول لأكبر فئة مستهدفة من السيدات، وتوزيع مطبوعات للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وكيفية الاستخدام الأمثل لشبكة الصرف الصحى وتنظيم لقاءات مجتمعية مع الأهالى للتعريف بالمشروع ولقاءات جماهيرية بقادة الرأى وقيادات القرية وربات المنازل وشباب القرية وممثلى المؤسسات الدينية.



كما تناولت الحملات التوعوية التعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة من خدمة الخط الساخن 125 لتلقى الشكاوى وخدمة تطهير الخزانات وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتين لتسجيل القراءات.



حملات توعوية

ومن جانبه أكد المهندس شاكر أبو العيلة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، على أهمية الدور المجتمعي الذي تقدمه إدارات المشاركة المجتمعية، التوعية، الإعلام بالشركة في الوصول إلى المواطنين وكيفية توضيح الرؤية الهامة للمشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها أكبر مشروع تنموى على مستوى مصر والعالم وضرورة إبراز تلك المشروعات المنفذة وما تقدمه من أهداف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك من خلال رسالة إعلامية موضوعية وهادفة.



ويأتي ذلك في إطار المخطط الزمني المحدد والخاص بمشروعات البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" وما أسفر عنه اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات المياه والصرف من توصيات برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالقرى الجاري العمل بمشروعات البرنامج الرئاسي بها والتى تشمل تقديم وتطوير كافة الخدمات والاحتياجات المعيشية للمواطنين والتي في مقدمتها خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وذلك بهدف تطوير قرى الريف المصرى كأحد أهم وأضخم المشروعات القومية العملاقة.

قامت إدارتي التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بعمل عدد من الحملات الحملات الخاصة بالتوعية وكذلك بعقد عدد من اللقاءات الموسعة الخاصة ببرنامج المشاركة المجتمعية لتعريف المواطنين بمدى أهمية المبادرة الرئاسية من الجانب العملي والدور الواقع علي جميع الأطراف المشاركة بالمبادرة وجداول التنفيذ.