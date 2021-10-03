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أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:12 ص
طقس
طقس
مارينا بشارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير الى ظهور سحب منخفضة ممطرة على السواحل الشمالية خاصة السواحل الشمالية الغربية)وشمال الدلتا.

وتتوقع الهيئة اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناه على فترات متقطعة.

طقس اليوم الأحد

ويشهد اليوم الأحد، استمرار  انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

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