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هل مصر معرضة لإعصار شاهين؟.. مركز تغير المناخ يجيب (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:13 ص
إعصار - أرشيفية
إعصار - أرشيفية
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغيير المناخ بوزارة الزراعة، مدى إمكانية تعرض مصر لـ إعصار شاهين الذي تتعرض له سلطنة عمان حاليا ومن المحتمل أن يصل إلى الإمارات.

إعصار شاهين
وقال "فهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، إن مصر لن تتعرض لإعصار شاهين حيث أن المسافة الجغرافية بعيدة، موضحا أن الأعاصير تتكون في المسطحات المائية الواسعة، ومنطقة شرق المتوسط بعيدة عن تكون الأعاصير.

إعصار شاهين لا يصل لمصر 
وأضاف رئيس مركز معلومات تغيير المناخ بوزارة الزراعة، "الإعصار مش هيوصل مصر"، متمنيا السلامة للأشقاء في عمان.

والجدير بالذكر، أن رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، أوضح أن ما يقلقهم من إعصار شاهين هو هطول أمطار غزيرة يفوق قدرتهم على استيعابه، مما قد يؤدي إلى وصولها للمنازل، متمنيا أن تسير الأمور على خير.

الكلمات المفتاحية

مصر مركز تغير المناخ عمان الإمارات إعصار شاهين

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